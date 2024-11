VALORANT Game Changers: l'esport di Riot promuove la parità di genere

Dopo essere stati anche ai Valorant Master 2024 a Madrid abbiamo però notato una grossa differenza con i Game Changers, che dipende proprio dal format. Per arrivare a disputare gli ultimi giorni di competizione i team devono fare grandi sacrifici e dare il massimo; ma vedendo competere i quattro team dal vivo sembrava che quelle atlete avessero fatto quasi il doppio dello sforzo , specialmente le Xipto Esport e le MIBR, rispettivamente team provenienti da Singapore-Filippine e Brasile. Una consapevolezza che pare avesse anche il pubblico che, pur essendo decisamente inferiore rispetto a quello dei Masters, sembrava più energico e presente. Un evento di questo calibro è certamente emozionante, ma lo diventa ancora di più se si pensa alla fatica extra che le giocatrici donne devono fare per raggiungere i livelli dei colleghi uomini.

Assistere a un evento esportivo è un'esperienza che tutti gli amanti dei videogiochi dovrebbero provare almeno una volta nella vita . Non importa se seguite il panorama esportivo e nemmeno se conoscete lo storico delle squadre coinvolte. Da semplici giocatori, vedere un gioco che sia ama giocato a livelli altissimi dal vivo è sempre emozionante. La sensazione è chiaramente quella di trovarsi a un evento sportivo tradizionale, come una partita di calcio, ma dove l'ambiente circostante è decisamente molto più accogliente.

Ora: ci sono due modi per raccontare lo sport. Il primo è quello che coinvolge i risultati, le strategie, le azioni di gioco, le percentuali e le prestazioni atletiche. In questo caso preferiamo scegliere una narrazione diversa per raccontarvi questi Game Changers, che speriamo riesca ad arrivare più agli amanti dei videogiochi che ai singoli appassionati di esport.

Vi ricordate quando nel maggio 2022 Alessio Pianesani sfidò una giocatrice esportiva di Valorant ? Quella era Petra Stoker delle G2 Gozen, team che di lì a poco avrebbe vinto la prima competizione dei Game Changers . L'anno successivo, la squadra fu sconfitta per mano delle Shopify Rebellion (vincitrici dell'annata 2023) durante gli upper bracket e dal Team Liquid Brazil nei lower. Quest'anno è, per loro, c'è stato una sorta di deja vu, solo che a mettere KO le G2 ci sono state le MIBR, sempre dal Brasile, che hanno poi capitolato in finale contro le Shopify.

Le giocatrici e lo spirito sportivo

Partecipare ai Game Changers mette le giocatrici in una posizione di visibilità estremamente importante, che comporta anche qualche responsabilità perché più si è esposti a livello mediatico più l'attenzione si concentra su quello che fai e che dici. Essere le vincitrici, chiediamo in conferenza stampa alla squadra vincitrice Shopify Rebellion, è quasi diventare gli araldi dei valori dei Game Changers: quanto pesa sulle spalle del team? A risponderci è Melanie "meL" Capone: "Anche se oggi abbiamo vinto, non significa siamo le migliori in assoluto, come non credo sia corretto pensare che solo chi gioca a un livello esportivo così alto possa essere preso ad esempio. Tutte le giocatrici che abbracciano i valori del Game Changers possono diventare esempi virtuosi. Noi crediamo molto in questo campionato e ne abbracciamo gli intenti".

Melanie "meL" Capone del team Shopify Rebellion

E tanto sono dolci le vittorie, quanto dure le sconfitte. Mantenere lo sguardo con le atlete sconfitte, visibilmente provate, è decisamente faticoso. Ma è anche quello che ricorda, per un attimo, che lo sport è questo. Le lacrime di chi torna a casa senza la coppa non sono la frustrazione o l'arrabbiatura di chi ha perso una partita di Valorant, ma sono le stesse versate per aver mancato la Champions League.

srN abbraccia la compagna Sayuri delle MIBR dopo la sconfitta in finale

Lo si capisce anche dall'enorme rispetto che tutti i team hanno tra di loro. Durante la conferenza stampa post finale, Nicolas "snR" Niederauer si è detta onorata di aver potuto sfidare l'avversaria Ava "Florecent" Eugene (che porta a casa oltre che la vittoria con la squadra anche il titolo di MVP della competizione) delle Shopify Rebellion. "Ho sempre guardato a Flo come un esempio e poterla sfidare oggi è stato davvero emozionante. Non ero purtroppo in forma quanto avrei voluto, ma sono certa ci saranno altre occasioni per incrociare le nostre linee di tiro, e la prossima volta arriverò pronta".