Farming Simulator 25 in sette giorni ha venduto più di quanto fanno alcuni AAA in un anno

Arrivati a questo punto non sappiamo in quanti ancora pensino che un gioco come Farming Simulator non sia uno dei pesi massimi dell'industria, ma in caso servano altre conferme vi segnaliamo il traguardo di vendite appena ottenuto dal capitolo più recente.

Farming Simulator 25 ha piazzato oltre due milioni di copie in sette giorni. Il gioco simulativo è infatti disponibile dal 12 novembre e in data 19 novembre il team di sviluppo ha confermato quante unità sono state piazzate in tutto il mondo.