Farming Simulator si ispira a GTA e ora che il team ce l'ha svelato capiamo cosa intende

Farming Simulator 25 è disponibile e come ben sappiamo è un successo. Si potrebbe essere tentati di dare per scontato il risultato ottenuto dall'opera, ma ovviamente dietro vi è lo sforzo e l'impegno di tante persone che mirano a migliorare continuamente il gioco e prendono ispirazione anche da grandi nomi.

La spiegazione di Giants Software

Nella nostra intervista abbiamo chiesto in che modo il team riesca a equilibrare la componente simulativa più realistica e le necessarie semplificazioni per ottenere un prodotto che si possa definire un videogioco. Rabl ha quindi spiegato che il team ragiona su questo equilibrio in ogni momento, per fare in modo che la simulazione sia sempre divertente.

Uno dei metodi utilizzati è rendere opzionali una serie di elementi molto realistici, così da permettere anche di creare una esperienza rilassata. Se invece ci si diverte a tenere in considerazione tutta una serie di fattori, come ad esempio il fatto che quando prodotto può marcire se non lo si immagazzina abbastanza alla svelta, allora è possibile utilizzarli.

Poi, afferma che "quando Farming Simulator è stato sviluppato, la principale fonte d'ispirazione è stata Grand Theft Auto". Potrebbe sembrare una cosa un po' assurda, e anche Rabl lo bene, infatti precisa che "in un titolo come GTA ci sono tantissimi giocatori che girano per il mondo in auto, esplorano e cercano di scoprire cosa si riesca a fare in quell'ambiente, e fanno tutto questo senza affrontare le missioni né dedicarsi alla storia principale."

In altre parole, sebbene in circolazione vi siano tanti giochi simili a Farming Simulator, quello che Giants Software offre è soprattutto un alto grado di libertà, come accade in GTA. Potete leggere l'intera intervista su Farming Simulator per scoprire altre curiosità.