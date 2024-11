PNY GeForce RTX 4070 SUPER da 12 GB raggiunge il prezzo minimo storico su Amazon Italia

Se siete in cerca di componenti per il vostro PC da gaming, ora Amazon vi propone uno sconto interessante: una PNY GeForce RTX 4070 SUPER da 12 GB. Lo sconto segnalato rispetto al prezzo consigliato è solo del 9%, ma si tratta del prezzo più basso mai proposto sulla piattaforma. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato è 659,90€. Il prezzo attuale, come detto, è il migliore di sempre ed è la prima volta che viene proposto. A luglio, durante il Prime Day, lo sconto era peggiore rispetto a quello di oggi. La scheda grafica è venduta e spedita da Amazon.