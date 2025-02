Spunta una data per il vociferato State of Play di Sony in programma per febbraio

Durante una diretta la "gola profonda" ha affermato che il prossimo State of Play sarebbe fissato per il giorno di San Valentino, ovvero il 14 febbraio , ma senza indicare un orario preciso. Questa data tra l'altro è in linea con le previsioni di NateTheHate , un insider che recentemente è diventato noto per aver anticipato la data dell'annuncio di Nintendo Switch 2, che ha riferito che l'evento si svolgerà durante il mese corrente.

Continuano i rumor sul tanto chiacchierato State of Play che Sony avrebbe in programma per questo mese. L'ultima soffiata arriva dallo youtuber e insider PH Brazil, che potrebbe aver svelato la data precisa del prossimo evento PlayStation.

I tempi sono maturi per un nuovo State of Play?

Come al solito vi suggeriamo di non prendere come oro colato queste indiscrezioni, in attesa di eventuali novità ufficiali da parte di Sony. Nel bene o nel male scopriremo la verità nell'arco di pochi giorni, con l'annuncio ufficiale che potrebbe arrivare all'inizio della prossima settimana.

PS5 Slim

A ogni modo, è lecito aspettarsi un nuovo State of Play a stretto giro: l'ultimo showcase risale a settembre dello scorso anno e dunque i tempi sono senz'altro maturi per presentare delle novità ai giocatori PS5 e mettere meglio a fuoco la line-up di esclusive in arrivo durante il corso del 2025 e fissare le date di uscita di alcuni titoli già confermati per quest'anno, come ad esempio Ghost of Yotei e Death Stranding 2: On the Beach.

Rimanendo in casa PlayStation, ma parlando di qualcosa di sicuramente più concreto, da ieri sono disponibili i giochi PS4 e PS5 del PlayStation Plus Essential di febbraio.