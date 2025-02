"Gummy Bears" di Bungie potrebbe essere annunciato allo State of Play, previsto su altre piattaforme tranne una

Secondo il sito spagnolo Vandal, allo State of Play di questa sera potrebbe esserci spazio anche per "Gummy Bears", ovvero il nuovo progetto in sviluppo presso Bungie che non è stato ancora annunciato in maniera esplicita al pubblico ma che dovrebbe essere in lavorazione da tempo.

Una questione particolare è inoltre il fatto che il gioco sarebbe previsto come multipiattaforma, ma non completamente: secondo quanto riferito dalla fonte in questione, il titolo sarebbe previsto per PC, PS5 e Nintendo Switch, dunque Xbox sarebbe esclusa dalla questione, in maniera piuttosto strana visto che i titoli Bungie sembravano puntare a tutte le piattaforme.

La questione è dunque piuttosto dubbia, ma d'altra parte non c'è nemmeno la certezza che il titolo del gioco sia effettivamente Gummy Bears, considerando che si tratta piuttosto di una sorta di nome in codice utilizzato per identificare il progetto internamente.