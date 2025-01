Il MOBA di Bungie" Gummy Bears" sarebbe ancora in sviluppo con un nuovo team dei PlayStation Studios

Nell'annunciare i tagli al personale avvenuti a metà dello scorso anno, Bungie aveva riferito che in collaborazione con Sony avrebbe dato vita a un nuovo studio all'interno dei PlayStation Studios che avrebbe portato avanti alcuni dei suoi progetti in fase di incubazione. Per l'appunto, tra questi pare incluso anche anche Gummy Bears, che, stando alle indiscrezioni trapelate, in precedenza si tratta di un MOBA caratterizzato da un design "carino e colorato" , in linea con il nome in codice (ovvero "orsetti gommosi").

Stando a un report pubblicato dal The Game Post, Gummy Bears , il nome in codice di una nuova IP di Bungie , sarebbe ancora vivo e vegeto, ma con lo sviluppo che sarebbe stato trasferito presso un nuovo team dei PlayStation Studios .

Un MOBA con elementi alla Super Smash. Bros?

Il report di The Game Post afferma che Gummy Bears non rientra tra i giochi cancellati negli scorsi mesi da Bungie. Le redini dello sviluppo per l'appunto sarebbero passate a un nuovo team dei PlayStation Studios, che includerebbe circa quaranta sviluppatori di Bungie che in precedenza lavoravano a questo progetto.

Un'immagine rappresentativa dei PlayStation Studios

Le prime informazioni su Gummy Bears erano trapelate ad agosto del 2023 dalla stessa testata e corroborate da un messaggio su X pubblicato da Bungie, che all'epoca stava assumendo per un "action game ambientato in un nuovo universo che mescola scienza e fantasia che trae ispirazione dai picchiaduro, MOBA e life-sim".

Inoltre, le fonti di The Game Post affermano che il gioco sarà alle fondamenta un MOBA, ma che incorporerà alcuni elementi ispirati alla serie picchiaduro Super Smash Bros. di Nintendo e avrà un'estetica graziosa in grado di attirare anche un pubblico più giovane. Il progetto pare anche piuttosto promettente, tanto che avrebbe ricevuto dei feedback estremamente positivi durante i playtest condotti internamente.

"I giocatori non disporranno delle tradizionali barre della salute; al contrario, il gioco utilizza un sistema di danni basato sulla percentuale, in cui i personaggi vengono sbalzati all'indietro quando colpiti in base alla quantità di danni subiti o inflitti. I giocatori possono anche essere scaraventati fuori dalla mappa", afferma il report di The Game Post. "Il gioco presenta diverse modalità di gioco, in grado di soddisfare le preferenze dei giocatori, e tre tipi di classi distinte: Supporto, Attacco e Difesa. Una fonte ci ha detto che i giocatori possono passare del tempo con gli amici tra un match e l'altro ed esprimere la propria identità nel gioco."

"Con un'estetica lo-fi e accogliente, Gummy Bears mira a rivolgersi a un pubblico più giovane rispetto ai precedenti lavori di Bungie. Questo cambiamento di tonalità riflette uno sforzo deliberato di diversificare il portafoglio dello studio e di entrare in contatto con nuovi gruppi demografici. Internamente, il gioco è stato descritto come il progetto "più divertente" di Bungie, che ha ricevuto un feedback estremamente positivo dai playtest."

Chiaramente prendete tutte queste informazioni con le pinze, dato che l'esistenza stessa di Gummy Bears non è mai stata confermata ufficialmente. Nel frattempo Sony ha ordinato una nuova riduzione delle dimensioni di Bungie, tra assorbimenti e allontanamenti del personale.