Civilization 7 sarà Verificato su Steam Deck? L'account ufficiale commenta la situazione in attesa dell'uscita

Civilization 7 è in arrivo e i giocatori di Steam si stanno preparando ad andare alla conquista del mondo intero. Alcuni giocatori, però, vorrebbero sapere se è possibile giocare in tutta tranquillità anche con Steam Deck, la piattaforma da gioco portatile di Valve.

I giochi di Steam infatti devono essere resi compatibilità - o per meglio dire, Verificati - per Steam Deck, per poter avere la certezza che funzionino perfettamente e che non creino problemi. Bene, ora abbiamo una risposta ufficiale sulla questione.