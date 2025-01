Il team di Infinity Nikki svela i miglioramenti in arrivo, basati sulle vostre richieste

Papergames ha svelato quali sono le novità in arrivo all'interno del gioco free to play Infinity Nikki , definite in base alle opinioni del pubblico raccolte nell'ultimo periodo.

Le novità in arrivo in Infinity Nikki

Viene spiegato che la versione 1.2 del gioco introdurrà un miglior sistema di mira con l'attacco di Purificazione, così da rendere più semplice colpire i nemici vicini e quelli che si trovano a una altezza diversa da noi. Inoltre anche le collisioni con gli ostacoli saranno migliorate, così che i colpi non si blocchino contro il terreno mancano per un millimetro i nemici.

Ci saranno poi miglioramenti per le prestazioni e la compatibilità sui dispositivi Huawei e Honor, migliorando la qualità grafica, diminuendo il lag e limitando il consumo della batteria. Sempre per quanto riguarda la versione mobile, i controlli nell'uso della bicicletta saranno migliorati. Inoltre, in caso si cada in acqua con il mezzo a due ruote, questo non sarà rimosso: riappariremo in sella. Sarete anche felici di sapere che le aree nelle quali è permesso andare in bicicletta saranno ampliate, anche se per il momento non è dato sapere di quanto.

I tutorial di Infinity Nikki saranno inoltre migliorati, specialmente nel prologo. Durante le sfide di stile, ci sarà una funzione per indossare in automatico i vestiti suggeriti con il punteggio migliore. Viene poi spiegato che i materiali riappariranno ora sempre all'orario di aggiornamento del server ogni giorno. Saranno anche ampliate le possibilità di personalizzazione dei comandi con la tastiera su PC e sarà migliorato il tracciamento sulla mini-mappa degli obiettivi.

Per quanto riguarda il futuro, sono previsti altri miglioramenti che però richiederanno del tempo:

Aggiornamenti per la Fotocamera di Momo

Scattare foto mentre si usa l'abito del rimpicciolimento

Modalità foto verticale

Scattare foto di gruppo con Momo e pose interattive con Momo

Funzione di tracciamento dei Brumosi

Miglioramento della frequenza dei fotogrammi mobile, con l'opzione di 60 FPS (questo arriverà a lungo termine)

Ricordiamo che è in corso la Stagione delle stelle cadenti, il primo aggiornamento maggiore di Infinity Nikki.