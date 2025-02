YouTube punta sull’AI nel 2025: nuovi strumenti per creator e maggiore controllo sui contenuti generati

Nel suo discorso annuale, il CEO di YouTube, Neal Mohan, ha sottolineato l'intelligenza artificiale come una delle quattro grandi scommesse della piattaforma per il 2025. L'azienda sta investendo massicciamente in nuovi strumenti AI destinati ai creator, tra cui idee per i video, creazione di miniature e traduzione automatica dei contenuti. Uno degli aggiornamenti più attesi riguarda proprio la traduzione automatica, che sarà resa disponibile a tutti i creator del Programma Partner di YouTube entro la fine del mese. Questo strumento consentirà di doppiaggio automatico dei video in più lingue, permettendo ai creator di espandere il proprio pubblico con il minimo sforzo.

Controversie sull’uso dell’intelligenza artificiale nei video L'integrazione dell'AI nella creazione di contenuti non è esente da critiche. Alcuni temono che l'uso massiccio di strumenti automatici possa ridurre la qualità complessiva dei contenuti su YouTube, portando a un'invasione di video generati artificialmente e privi di valore creativo. Altri, invece, vedono l'intelligenza artificiale come un mezzo per facilitare la produzione, piuttosto che come una minaccia alla creatività. La crescita delle membership sui canali YouTube Negli ultimi mesi, YouTube ha introdotto funzionalità basate su AI per generare immagini, sfondi video e aggiungere musica ai contenuti brevi, segnando una chiara direzione verso l'uso dell'intelligenza artificiale nella produzione multimediale.