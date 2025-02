Il vostro codice di Elden Ring Nightreign è sbagliato? Ecco cosa fare e cosa è successo

Come vi abbiamo già segnalato, sono in arrivo tramite email i codici per la versione di prova online di Elden Ring Nightreign, il gioco roguelite d'azione di FromSoftware. Se anche a voi sono arrivati ma c'è qualcosa che non vi torna, tranquilli, è un errore di Bandai Namco.

Se i codici che avete ricevuto non sono della lunghezza giusta, non è colpa volta. I codici per Xbox dovrebbero essere da 25 caratteri, mentre i codici per PlayStation dovrebbero essere da 12 caratteri. Se nel vostro caso è l'opposto, è solo perché Bandai Namco ha avuto un qualche problema non ancora meglio definito che ha causato l'invio dei codici errati.