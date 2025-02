Apple è ancora al lavoro sugli occhiali per la realtà aumentata, ma in versione standalone

Da ormai diversi mesi (se non anni) si susseguono incessantemente diversi rumor in merito allo sviluppo, da parte di Apple, di nuovi occhiali per la realtà aumentata , che avrebbero previsto un funzionamento in abbinamento ai Mac. Nel corso delle ultime settimane tali rumor sarebbero stati parzialmente smentiti, con la probabile cessazione e cancellazione del loro sviluppo da parte della compagnia di Cupertino. Un decisivo retrofront si sarebbe verificato secondo alcune indiscrezioni delle ultime ore, per cui Apple sarebbe ancora al lavoro su nuovi occhiali per la realtà aumentata ma in versione standalone, non prevedendo dunque l'utilizzo di nessun Mac o dispositivo esterno: scopriamone insieme i dettagli.

Si tratterebbe dunque di un dispositivo totalmente diverso nel design e nelle intenzioni da Apple Vision Pro, il casco per la realtà mista lanciato dalla compagnia l'anno scorso che non ha riscosso un grande successo tra il pubblico, complice il prezzo decisamente impopolare e non alla portata di tutti.

Secondo quanto dichiarato dal giornalista Mark Gurman di Bloomberg, infatti, Apple starebbe ancora sviluppando nuovi occhiali per la realtà aumentata, ma con un funzionamento ben diverso rispetto a quanto previsto negli ultimi mesi. Si tratterebbe infatti di occhiali per la realtà aumentata in versione standalone , che ne consentirebbero l'utilizzo anche senza contemplare necessariamente l'utilizzo di un Mac.

Occhiali AR di Apple: quando usciranno sul mercato?

Non conosciamo ancora una data d'uscita precisa per questi possibili occhiali per la realtà aumentata in versione standalone: trattandosi di un progetto ancora in fase embrionale, potrebbero verosimilmente vedere la luce non prima del 2026 o 2027.

Occhiali AR di Apple (immagine puramente indicativa)

Chiaramente specifichiamo come sempre che si tratta di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno essere confermate (o eventualmente smentite) da parte della compagnia produttrice di Cupertino. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti ufficiali in merito da Apple, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi mesi o anni.