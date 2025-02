Lo State of Play di stasera sarà deludente, per un noto giornalista

La prima cosa che viene in mente, ad esempio, è una data di uscita ufficiale per Indiana Jones e l'Antico Cerchio : sappiamo ormai da tempo che l'eccellente tie-in di MachineGames farà il proprio debutto su PS5 nel corso della primavera, ma a questo punto Bethesda potrebbe essere più precisa.

"Penso che sarà ancora una volta uno State of Play piuttosto deludente", ha detto Grubb durante il suo ultimo podcast, aggiungendo che non si aspetta molto da questo evento. Ciò non toglie che potrebbero esserci delle sorprese a smentire le sue previsioni, sia chiaro.

Lo State of Play di stasera sarà deludente , o almeno è ciò che prevede il noto giornalista Jeff Grubb, che come sappiamo può contare su diverse fonti interne ed esprime spesso opinioni informate su ciò che accade all'interno dell'industria videoludica.

Nuovi annunci da Xbox?

Sempre restando nell'ambito delle produzioni Xbox, si mormora che Senua's Saga: Hellblade 2 potrebbe arrivare molto presto su PS5 e immaginiamo dunque ci sia la possibilità che questo annuncio trovi posto all'interno dello State of Play che vedremo stasera, a partire dalle 23.00. [embed yt= ] Entrando invece nel campo delle cose più concrete, potremmo assistere al reveal della data di uscita di Lost Soul Aside e di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, già riportata su PlayStation Store per errore e dunque in attesa di una semplice conferma ufficiale.

Sappiamo infine che Death Stranding 2: On the Beach sarà protagonista di un panel al SXSW 2025, ma niente impedisce a Hideo Kojima e Sony di annunciare la data di uscita del gioco durante lo State of Play.