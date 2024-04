TopSpin 2K25 va a 60 FPS 'durante il gameplay', secondo il director

TopSpin 2K25 sta per arrivare e il team di sviluppo, Hangar 13, ha svelato alcuni dettagli riguardo alframe rate che possiamo aspettarci all'interno del videogioco dedicato al tennis.

Secondo il director del gioco Remi Ercolani, TopSpin 2K25 funzionerà a 60 FPS su tutte le piattaforme "durante il gameplay" sia in modalità giocatore singolo che in modalità multigiocatore.

Il problema è che Ercolani non ha spiegato cosa significhi nello specifico "durante il gameplay" e quindi non è chiaro quando non andrà a 60 FPS: forse nei menù oppure durante i replay il frame rate sarà limitato?

Ha però spiegato che l'obiettivo dei 60 FPS era "fondamentale" per il team, che lo considerava "una parte importante della sensazione e dell'esperienza di TopSpin".