Broken Roads: sviluppatori ammettono i problemi del gioco, nonostante i rinvii

Broken Roads è uscito con non pochi problemi, tanto da causare molte lamentele in chi lo ha giocato. Ambientato in un'Australia post apocalittica in stile Mad Max, con forti vibrazioni alla Fallout e un sistema di scelte morali decisamente elaborato, è un'opera comunque interessante, ma da sistemare, come hanno ammesso gli sviluppattori dello studio Drop Bear Bytes stessi dopo aver visto le reazioni nelle recensioni di Steam.