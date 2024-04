Ratchet & Clank: dopo 8 anni l'arma Rimbalzor è gratis per tutti, reclamatela ora

Ratchet & Clank, prima di Rift Apart

Rimbalzor, l'arma ora gratuita per tutti

Precisiamo, nel caso non si sia capito, che il contenuto è per Ratchet & Clank, non Ratchet & Clank Rift Apart. Quest'ultimo è il capitolo più recente della saga, arrivato su PS5 e PC.

Ratchet & Clank è invece il remake per PS4 del capitolo originale, completamente ricreato a livello grafico e con alcune modifiche di gameplay per modernizzare la forma ludica.

Il Rimbalzor è invece un'arma nata in Ratchet & Clank: Fuoco a Volontà, seguito dell'originale Ratchet & Clank.