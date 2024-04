Matt Shell di LucasArts è morto: ha lavorato per 20 anni sui giochi di Star Wars

Con tristezza condividiamo l'annuncio della morte di Matt Shell, ex-lead di LucasArts, noto per aver lavorato per una ventina di anni ai giochi di Star Wars. Matt Shell è morto questa settimana: la causa della morte pare essere un attacco di cuore.

Matt Shell è accreditato per molteplici giochi di Star Wars e non solo. Tra i progetti più recenti troviamo Star Wars Jedi: Survivor, Return to Monkey Island, LEGO Star Wars: The Skywalker Saga e Star Wars: Squadrons, giusto per citare alcuni nomi di alto livello. Shell ha lavorato principalmente come Marketing Director, per il brand o per la produzione a seconda del progetto.

Facciamo le nostre condoglianze alla famiglia, agli amici, ai colleghi e a tutti coloro che conoscevano Shell e anche a tutti i fan che saranno colpiti dalla scomparsa dell'uomo.