Grounded su Nintendo Switch: l'avventura microscopica di Obsidian è diventata portatile

Diamo un'occhiata a Grounded in versione Nintendo Switch: la nuova dimensione portatile è l'ideale per il survival di Obsidian?

Si può intravedere un certo criterio nella scelta effettuata da Microsoft sui giochi da portare sulle altre console in questa inedita apertura al multipiattaforma, e Grounded è sembrato subito uno dei candidati più indicati per un'operazione del genere. Invece che partire dalle grandi produzioni in stile blockbuster, sono state scelte delle esperienze molto particolari dal catalogo di Xbox Game Studios, tra giochi single player dotati di un'identità molto spiccata e titoli multiplayer che possono godere di un ampliamento del pubblico potenziale per rimanere attivi e rilevanti sul lungo termine. Il tutto cercando anche di capire, al contempo, come possa reagire l'utenza "straniera" alle produzioni in questione, cosa che al momento sembra aver dato ragione all'esperimento. Per quanto riguarda il survival di Obsidian, questo giunge nella sua forma più completa e aggiornata con la Fully Yoked Edition, ma per una valutazione vera e propria vi rimandiamo ancora alla nostra recensione originale, mentre qui vogliamo fare un po' il punto su come funziona Grounded su Nintendo Switch perché, a nostro avviso, questa potrebbe essere una piattaforma ideale per godersi il piccolo-grande progetto di Adam Brennecke e compagni. Grounded: il REMIX.R è un nuovo elemento di grande importanza Posto che il gioco sia ancora una vera perla e le tante aggiunte applicate dagli sviluppatori in questi mesi l'abbiano reso ancora più ricco e completo, bisogna dire che questa versione non rappresenta propriamente lo stato dell'arte delle conversioni su Switch, purtroppo, e la cosa si fa un po' sentire, nonostante la fedeltà grafica non sia un elemento fondamentale per godersi Grounded.

Fully Yoked Le formiche regine sono tra le maggiori novità della Fully Yoked Edition di Grounded La conversione su altre piattaforme arriva in corrispondenza con la conclusione dello sviluppo attivo su Grounded, che ha raggiunto a questo punto la completezza, rappresentata da questa Fully Yoked Edition. È stato un lungo percorso, per chi ha seguito questo progetto fin dall'accesso anticipato nel 2020, ma sostenuto da un'evoluzione costante che l'ha fatto sempre sentire vivo e particolarmente curato dagli sviluppatori, i quali hanno infuso una notevole passione in questa idea. Dal punto di vista dei contenuti, il gioco era già alquanto completo con la versione 1.3 Make it or Break It, ma la 1.4 ha perfezionato il tutto e aggiunto ulteriori caratteristiche in modo da rifinire Grounded e consegnarlo alla storia videoludica. Dal punto di vista dei nuovi contenuti, l'aggiunta più interessante è rappresentata dall'arrivo delle formiche regine. Queste imponenti creature possono rappresentare delle sfide di notevole entità, ma la cosa più interessante è che ci pongono di fronte a una scelta: combatterle o allearsi con loro, cosa che porta a diverse conseguenze nei rapporti di forze delle varie zone del giardino. Sul fronte del crafting, l'aggiornamento ha portato oltre 20 nuovi oggetti ed equipaggiamenti vari, oltre a nuove possibilità di costruzione delle basi. Per quanto riguarda opzioni e modalità di gioco, Fully Yoked introduce una sua specifica versione del classico New Game Plus con l'introduzione del REMIX.R, sbloccabile una volta raggiunta una prima "conclusione" di Grounded e in grado di trasportarci in nuove dimensioni composte da remix di elementi già visti, apportando nuove sfide, boss e segreti nascosti, tra i quali anche varie creature mutate dall'infusione di Scienza pura. Sul fronte della "quality of life", l'aggiornamento ha introdotto la possibilità di scambiare salvataggi in multiplayer, l'opzione per ritrovare i pet perduti e un sistema di misurazione della quantità di oggetti presenti in un mondo, in modo da capire come questo possa essere gestito anche su hardware meno performanti.

Sopravvivenza condivisa Nuovi oggetti e possibilità di costruzione arrivano con Grounded: Fully Yoked Edition Il supporto per il cross-play consente di utilizzare le nuove versioni di Grounded per proseguire la propria avventura ovunque, oltre a consentire di giocare con altre persone, indipendentemente dalla piattaforma utilizzata, e questi sono elementi di notevole importanza per un titolo come questo, che può andare avanti a lungo se ci si fa prendere dai meccanismi che esulano dal seguire la storia principale. Abilitando l'opzione per il cross-play nella schermata delle opzioni, c'è da eseguire un veloce passaggio per accedere con il proprio account Microsoft su un altro dispositivo e a questo punto possiamo recuperare i salvataggi e di fatto trasportare l'esperienza pregressa su Nintendo Switch, cosa che rappresenta una soluzione stimolante vista la possibilità di giocare in mobilità. La condivisione è un po' il principio base su cui è impostato il gioco e la stessa operazione di conversione, visto che ci troviamo di fronte a un'avventura che viene goduta al meglio in compagnia, sebbene sia perfettamente affrontabile anche da soli. Con questo spirito, l'apertura a nuove community di giocatori è un evento di notevole importanza, ma in questa prima fase di lancio bisogna registrare qualche inconveniente nel supporto online. Gli elementi "remixed" rappresentano un New Game Plus di grande interesse Questo non risulta ancora molto stabile in questa prima versione, sia per quanto riguarda la gestione dei salvataggi che per l'organizzazione di partite multiplayer. Sono questioni probabilmente risolvibili nel giro di pochi aggiornamenti post-lancio, dunque vanno soppesate come elementi in divenire, ma è indubbio che, in questa prima fase, Grounded su Nintendo Switch abbia diversi problemi che investono la sfera tecnica.