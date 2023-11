Grounded: il più grosso aggiornamento di sempre è in arrivo, con 'Make it or Break it'

Obsidian continua il supporto a Grounded e, proprio in questi giorni, lo sta dimostrando in grande stile con il prossimo arrivo del più grosso aggiornamento gratuito mai pubblicato per il particolare survival microscopico, grazie all'update 1.3 "Make it or Break it", che sarà disponibile nei prossimi giorni.

Come era stato già preannunciato alla fine di settembre, il nuovo aggiornamento introdurrà una grande quantità di contenuti e novità al gioco uscito più o meno un anno fa su PC e Xbox, ovviamente disponibile all'interno del catalogo di Game Pass visto che si tratta di un titolo first party di Xbox Game Studios.

Il team era rimasto silenzioso sull'argomento per diversi mesi, più o meno dallo scorso maggio, ma le dimensioni di "Make it or Break it" fanno capire che si è dedicato comunque al lavoro sul gioco, vista la quantità di novità in arrivo, di cui sono state svelate solo alcune caratteristiche per ora.