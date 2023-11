Radiant Silvergun: disponibile anche per PC il capolavoro di Treasure

Live Wire ha pubblicato Radiant Silvergun anche per PC . Più precisamente è possibile acquistarlo su Steam per 19,99€. Per chi non lo conoscesse, si tratta di uno sparatutto classico, considerato tra i capolavori del genere nonché uno dei titoli migliori di Treasure , studio di sviluppo cui dobbiamo anche Gunstar Heroes, Bangai-O e Ikaruga, per citare alcuni dei suoi capolavori.

Un classico tra i classici

La storia di Radiant Silvergun è abbastanza intricata, nonostante il genere. Il 14 luglio del 2520 d.C. la razza umana fu annientata da una strana luce emessa da un oggetto misterioso. Solo in quattro si salvarono: i membri dell'equipaggio dell'incrociatore spaziale TETRA e un robonoide, che riuscirono a non farsi colpire dal raggio. Dopo un anno, i superstiti sono costretti a tornare nell'atmosfera a causa dell'esaurimento dello scorte, avviando una battaglia senza quartiere per non farsi sopraffare.

Le caratteristiche della versione PC di Radiant Silvergun sono: Sistema di punteggio specializzato; armi che salgono di livello man mano che si sconfiggono i nemici; 5 livelli di difficoltà; modalità storia che tratta dei temi molto forti; grafica 3D; colonna sonora di Hitoshi Sakimoto, acclamato sia in Giappone che all'estero; modalità di gioco con le regole di "Ikaruga", il secondo capitolo di Project RS; modalità CLASSICA / MODERNA che può essere gustata con diversi angoli di visione per la versione SegaSaturn e la versione XboxLiveArcade; giocabile usando la tastiera; classifica online per competere con rivali di tutto il mondo.

Radiant Silvergun su Steam