Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain, l'attrice di Quiet ammette che il costume non era molto comodo

Quiet è uno dei personaggi più famosi di Metal Gear Solid V: The Phantom Pain per la sua letalità e per, ammettiamolo, il suo costume decisamente rivelatore. Ad anni di distanza dal lancio del gioco, Stefanie Joosten, l'attrice che ha prestato le sue fattezze al personaggio partorito dalla fervida mente di Hideo Kojima, ha ammesso che quel costume non era molto comodo e che forse era un po' esagerato. In effetti un'assassina che gira per il deserto praticamente in bikini era abbastanza strana, nonostante la storia giustificasse la scelta per alcuni problemi di salute del personaggio, che praticamente poteva respirare solo attraverso la sua pelle.

Nonostante ciò, la Joosten, che ha toccato l'argomento in un'intervista concessa a IGN.com, non ha preso una posizione netta sulla polemica che riguarda la sessualizzazione di Quiet, anche se oggi, probabilmente, vorrebbe che qualcosa venisse fatto in modo differente.