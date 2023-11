Silent Hill: Ascension e Metal Gear Solid Master Collection, i rilanci di Konami convincono poco

Criticare Konami è diventato un po' come il proverbiale sparare sulla Croce Rossa, ma non si può dire che il publisher nipponico eviti di fornire munizioni per questi attacchi. Si potrebbe anche dire che non siamo mai contenti: per anni abbiamo accusato la compagnia di lasciar impolverare i suoi brand storici dedicandosi solo a pachinko e progetti del genere e ora che ha effettivamente iniziato a fare qualcosa nella giusta direzione siamo comunque a lamentarci. È vero che, se non altro, anche solo il fatto di tornare a parlare di titoli storici come Metal Gear Solid e Silent Hill non solo al passato è già un bel passo avanti, ma ci sono dei campanelli d'allarme notevoli che possono già essere scorti nei primi due prodotti lanciati sul mercato di recente.

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1, tutto sommato, ha aspetti apprezzabili: raccoglie un buon numero di giochi classici e, sebbene effettivamente si limiti ad effettuare il minimo indispensabile (forse anche qualcosa di meno, secondo diversi utenti che hanno speso 60 euro per il pacchetto), mette sugli schermi moderni dei titoli dal valore indiscutibile, quantomeno.

Più preoccupante appare invece Silent Hill: Ascension, che si è dimostrato un vero e proprio disastro, decisamente più un danno per la serie che un'operazione positiva di rilancio. Come abbiamo spiegato anche nello speciale che ha raccolto le nostre prime impressioni, c'è ben poco da salvare in questo strano prodotto. Il problema non è tanto la realizzazione incerta di un progetto del genere, che sappiamo bene essere un semplice elemento collaterale volto a sperimentare una nuova interpretazione della serie attraverso un medium diverso, ma il fatto che sembri totalmente travisare i principi stessi dell'originale, dimostrando scarsa sensibilità e rispetto per l'opera e anche per i suoi fan.