Quanto costa Manor Lords su Steam? Il CEO non lo vuole dire, ma per un buon motivo

"Per questo non ci piace dichiarare un prezzo prima della pubblicazione. Perché la condivisione del solo prezzo statunitense porta a fraintendimenti . Le persone concluderanno che il gioco non è accessibile nella loro regione, quando al momento di pubblicare il gioco avranno un prezzo che andrà bene per loro."

"Non si tratta solo di valute diverse, ci sono grandi regioni del mondo nelle quali Steam usa i dollari americani per i prezzi ma li mostra in modi diversi", spiega il dirigente.

Parlando nel subreddit del gioco, il CEO ha scritto: "Voglio fornire alcune informazioni sul perché non stiamo condividendo il prezzo di Manor Lords in modo pubblico, per il momento. Manor Lords, al pari di altri giochi su Steam, non avrà un singolo prezzo. Avrà prezzi regionali che saranno applicati in tutto il mondo".

Manor Lords è attualmente nella lista dei desideri di oltre tre milioni di giocatori su Steam a pochi giorni dal lancio. È chiaro che in molti non vedono l'ora di lanciarsi sul gioco sin dal momento dell'uscita ma esattamente quanto dovranno pagare? Purtroppo il CEO dell'editore di Manor Lords - Hooded Horse - non vuole dirlo, ma promette che sarà un prezzo onesto .

Il problema dei mercati grigi e una conferma sul prezzo

Il CEO continua affermando "Voglio anche attirare l'attenzione su un altro problema, e su un'altra importante ragione per cui non stiamo condividendo il prezzo pubblicamente ora: l'aumento del mercato grigio/dei negozi truffa che tentano di vendere "pre-ordini" sulle chiavi di Manor Lords. Non hanno chiavi e non ne riceveranno da noi."

"Ma stanno cercando di sfruttare l'hype e, nonostante la nostra scelta di non fare preordini perché non vogliamo prendere i vostri soldi fino a dopo la pubblicazione, affermano di accettare preordini per la vendita delle chiavi. Non hanno idea di quale sarà il prezzo, quindi tirano a indovinare e probabilmente pensano di poter ottenere una chiave con mezzi discutibili in seguito (o di lasciare che il cliente non riceva ciò per cui ha pagato). Non vogliamo che i giocatori vengano truffati o imbrogliati da questi siti, e dare loro un prezzo preciso da pianificare probabilmente non farebbe altro che aumentare la loro proliferazione e il marketing di questi "pre-ordini"."

Infine, spiega che i giocatori non dovrebbero essere preoccupati per il prezzo. Hooded Horse "non ha mai prezzato un gioco come se fosse un AAA". Precisa che non importa quanto popolare sia Manor Lords, non vogliono aumentare la cifra. Non dobbiamo nemmeno aspettarci l'arrivo di cinque diverse edizioni del gioco con vari DLC "o altre stronzate del genere".

Il prezzo di lancio sarà "onesto" e con uno "sconto onesto".

Speriamo quindi che il prezzo del gioco non distrugga l'economia come accaduto con le sue pecore.