PS5 Pro, la modalità Ultra Boost sarà d'aiuto a diversi giochi secondo Digital Foundry

Digital Foundry è tornata a parlare di PS5 Pro, il tanto chiacchierato upgrade mid-gen della console Sony che dovrebbe vantare, fra le altre cose, una modalità Ultra Boost del tutto simile a quella inclusa ai tempi da PS4 Pro.

Ebbene, secondo la testata inglese questa funzionalità sarà d'aiuto a diversi giochi, in pratica tutti quelli che adottano risoluzioni dinamiche, frame rate sbloccati e tecnologie di upscaling come FSR 2, che andranno in questo caso a sfruttare direttamente la maggiore potenza di PlayStation 5 Pro.

Nello specifico, Digital Foundry ha nominato titoli come Avatar: Frontiers of Pandora, Star Wars Jedi: Survivor, Final Fantasy 7 Rebirth, Final Fantasy 16 e Immortal of Aveum, tutti caratterizzati da uno scaler che diventa piuttosto aggressivo al fine di mantenere solido il frame rate.

Per quanto riguarda invece le produzioni first party Sony, a trarre vantaggio dalla modalità Ultra Boost di PS5 (al netto di eventuali aggiornamenti ufficiali) saranno giochi come Marvel's Spider-Man 2, The Last of Us Parte 1, the Last of Us Parte 2 Remastered, God of War Ragnarok e Ratchet & Clank: Rift Apart.