Assassin's Creed Mirage è un gioco completo, ma Ubisoft ha altre idee per Basim

"Siamo entusiasti dell'accoglienza di Mirage! Mirage [è stato progettato] come esperienza standalone senza alcun [DLC previsto]", ha spiegato il direttore creativo Stephane Boudon. "Tuttavia, abbiamo delle idee su come estendere la storia di Basim , sicuramente. Ma ad oggi non sono previsti contenuti post-lancio per Mirage".

L'informazione viene da un AMA su Reddit (Ask Me Anything, ovvero chiedimi qualsiasi cosa), durante il quale svariati sviluppatori Ubisoft hanno risposto a delle domande su Assassin's Creed Mirage e sul futuro del franchise.

Il capitolo più recente della serie di Assassin's Creed, Mirage , è un capitolo indipendente, ma questo non significa che Ubisoft non abbia idee per il suo protagonista, Basim.

Quale potrebbe essere il futuro di Basim?

Al momento non è chiaro in che modo Basim potrebbe riapparire nella saga. Il fatto che non siano previsti contenuti post-lancio per Mirage, non significa che Ubisoft non possa realizzare un nuovo gioco con lo stesso protagonista. Potrebbe trattarsi di un seguito diretto oppure di qualcosa di separato ma sempre con Basim sotto il nostro controllo.

Un altro modo per dare spazio a Basim è farlo apparire come personaggio non giocabile in un altro capitolo della saga. Ricordiamo anche che Basim appare in Assassin's Creed Valhalla, quindi potrebbe ricomparire in modo simile.

Per il momento però solo speculazioni e non abbiamo informazioni definitive a riguardo. È anche possibile che alla fine Ubisoft preferisca ignorare il personaggio e che non se ne faccia più nulla.

Parlando del futuro della saga, tra i giochi attesi troviamo Hexe, Red e Jade.