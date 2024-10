Grok, l'IA di Elon Musk, riesce a comprendere le immagini e a rispondere alle domande

Un dipendente di xAI e l'account ufficiale @grok hanno comunicato questa novità su X nella giornata di lunedì. Musk stesso ha pubblicato un post in cui specifica che Grok è persino in grado di spiegare il significato di una battuta utilizzando questa nuova capacità di comprensione delle immagini. Musk ha però sottolineato che la funzione è ancora in fase iniziale, ma prevede un miglioramento rapido nelle prossime versioni.

Le novità in arrivo

Secondo xAI, una versione futura del modello integrerà la comprensione multimodale sia su X che tramite l'API offerta agli sviluppatori. Questo significa che il chatbot sarà in grado di interpretare non solo immagini, ma anche altre modalità di input, come documenti e contenuti testuali complessi. In risposta a un utente che criticava la mancanza di supporto per file PDF e altri formati, Musk ha dichiarato che "non sarà per molto" e che xAI sta procedendo a un ritmo tale da realizzare in pochi mesi ciò che altri hanno impiegato anni a sviluppare.

Il logo di Grok.

Questa spinta all'innovazione è parte del piano di Musk per rendere più attraenti i servizi a pagamento della piattaforma X. Ad esempio, questo mese X ha lanciato Radar, uno strumento esclusivo per gli abbonati Premium+ che consente di monitorare le tendenze in tempo reale e ottenere informazioni dettagliate sulle conversazioni in corso sulla piattaforma. La combinazione di queste nuove funzionalità - Radar e le capacità avanzate di Grok - punta a rendere l'offerta di X sempre più competitiva, offrendo agli utenti paganti strumenti di intelligenza artificiale e analisi avanzati.