OnePlus 13: tutte le specifiche tecniche confermate dalla compagnia

Tra tutti gli smartphone in uscita sul breve periodo, OnePlus 13 rappresenta senz'ombra di dubbio uno dei modelli maggiormente attesi dal mercato. Nel corso delle ultime ore, in particolare, la compagnia cinese ha gettato luce su gran parte delle sue specifiche tecniche, confermando grossomodo quasi tutti i rumor circolati fino ad oggi: scopriamole insieme nel dettaglio.

OnePlus 13: le specifiche tecniche ufficiali

Partiamo prima di tutto dalla batteria di OnePlus 13, che presenterà una capacità di 6000 mAh, oltre al supporto alla ricarica via cavo da 100 W di potenza a ricarica wireless da 50 W di potenza. Si tratta di un buon salto in avanti rispetto al modello precedente, OnePlus 12, con 600 mAh aggiuntivi. Secondo le dichiarazioni ufficiali della compagnia, una ricarica completa di OnePlus garantirà fino ad un massimo di 11 ore di riproduzione video e 7,1 ore di navigazione web. Il nuovo top di gamma implementerà 4 microfoni, accompagnati dalla funzione di riduzione del rumore garantita dall'intelligenza artificiale, che garantirà così una voce chiara e nitida nel corso delle chiamate. Sul lato anteriore troveremo invece un display OLED di tipologia BOE X2 da 6,8 pollici di diagonale.

OnePlus 13

La compagnia cinese ha inoltre confermato il supporto alla connettività Wi-Fi 7, la stessa già vista recentemente su alcuni top di gamma del calibro di Samsung Galaxy S24 e Google Pixel 9. Previsti inoltre alcuni miglioramenti per il chip NFC e per l'antenna per la connettività cellulare. Ricordiamo infine che OnePlus 13 sotto il cofano presenterà il nuovo chip di casa Qualcomm, Snapdragon 8 Elite, che sarà dunque in grado di garantire notevoli prestazioni, grazie soprattutto alla CPU personalizzata Oryon.