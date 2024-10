Dragon Age: The Veilguard scala la classifica globale di Steam dopo le ottime recensioni ricevute

Dopo l'emersione delle recensioni di Dragon Age: The Veilguard, per la gran parte positive o addirittura molto positive, quando non dei perfect score, le prenotazioni del gioco pare che abbiano subito una forte accelerazione, come visibile dalla top 10 globale di Steam, dove ha raggiunto la quinta posizione (quarta se non si considera Steam Deck, che è un hardware), posizionandosi subito sopra a Forza Horizon 4 (spinto da un forte sconto, attualmente terminato) e sotto al free-to-play Throne and Liberty.