Portare i giochi PlayStation su PC è quasi come stampare soldi, dice Shuhei Yoshida

Secondo l'ex presidente di Sony Worldwide Studios, Shuhei Yoshida, portare i giochi PlayStation su PC è quasi come stampare soldi, tale è la convenienza di questa strategia, che tuttavia non rientrava fra i piani dell'azienda ai tempi della sua dirigenza.

"Pubblicare su PC ha molti vantaggi: permette di raggiungere un nuovo pubblico che non possiede console, specialmente in regioni dove le console non sono così popolari", ha spiegato Yoshida. "L'idea è che queste persone possano diventare fan di una determinata serie e, quando uscirà un nuovo episodio, vengano spinte ad acquistare una PlayStation."

"Inoltre si tratta di un approccio che aggiunge entrate supplementari, perché le conversioni per PC costano molto meno rispetto alla creazione di un titolo originale. È quasi come stampare soldi, e ci aiuta a investire nello sviluppo di nuovi progetti, dato che i costi sono aumentati."

"La Cina è un enorme mercato per i giochi su PC," ha continuato. "Il mercato console è in crescita ma ancora molto piccolo, dunque per raggiungere gli utenti di un paese simile è fondamentale pubblicare i giochi su PC. Credo dunque che le versioni PC aprano effettivamente le porte verso un nuovo pubblico."