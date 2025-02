Il volto di Ciri in The Witcher 4 non è stato cambiato, assicura il game director

Il volto di Ciri in The Witcher 4 non è stato cambiato: lo ha dichiarato il game director del gioco, Sebastian Kalemba, per rispondere alle voci secondo cui il team di sviluppo avrebbe deciso di effettuare delle modifiche al personaggio rispetto alla versione presente nel primo trailer del gioco.

I rumor nascono da un video che CD Projekt RED ha pubblicato un paio di giorni fa e in cui si è parlato dei retroscena della realizzazione del trailer in questione, mostrando brevemente delle immagini del viso di Ciri che, secondo alcuni utenti, risultano diverse dal modello utilizzato nella presentazione cinematografica di The Witcher 4.

"Il video dietro le quinte mostra lo stesso modello di Ciri presente nel gioco come nel trailer originale. Non l'abbiamo modificato", ha scritto Kalemba. "Quello che vedete è un filmato grezzo, senza animazioni facciali, illuminazione o obiettivi virtuali."

"Pur essendo ancora in-engine, rappresenta un'istantanea da 'work in progress', scattata prima di applicare i tocchi cinematografici necessari per lo scopo di quel video. Questo tipo di variazione rappresenta una parte naturale del processo di sviluppo."

"A questo punto, l'aspetto di qualsiasi personaggio può variare a seconda del mezzo, che si tratti di un trailer, di un modello 3D o del gioco", ha concluso il game director.