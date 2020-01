Google Stadia? È come Steam ai primi tempi secondo lo sviluppatore di Gylt

Google Stadia? Per Tequila Works, lo sviluppatore dell'horror Gylt, uscito in esclusiva per il servizio di streaming di Google, la ricezione che sta avendo è simile a quella che Steam ebbe durante i primi mesi di vita.



"Per me si tratta di problemi molto simili a quelli che ebbe Steam all'inizio," ha detto il CEO e creative director di Tequila Works Raul Rubio. "Se vi ricordate le persone si lamentavano della lentezza del download o che il prezzo fosse lo stesso che si poteva trovare nei negozi." Esattamente come sta succedendo con Stadia.



"Le cose miglioreranno, però. Arriverà il giorno nel quale guardandosi indietro le persone si chiederanno perché avevano dei dubbi sui servizi di streaming. E non sto parlando di Stadia nello specifico, ma dei servizi in streaming in generale," ha detto Rubio a Gamesindustry.



Ricordiamo che Tequila Works ha lavorato a Gylt, un particolare horror ispirato al Labirinto del Fauno di Guillermo del Toro, uscito in esclusiva per Stadia.