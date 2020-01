Call of Duty Modern Warfare, modalità 3v3 Gunfight disponibile, torna Shoot House 24/7

Infinity Ward ha aggiornato nuovamente le playlist di Call of Duty: Modern Warfare, aggiungendo la modalità 3v3 Gunfight e facendo tornare Shoot House 24/7. Inoltre, ora Gun Game è nel Quick Play Filter, mentre Cranked e Drop Zone sono diventate parte della playlist Same Day Delivery.



Lo sviluppatore di Call of Duty: Modern Warfare ha inoltre promesso che sta sistemando i bug segnalati dai giocatori, in particolare quelli che piagano Ground War, e che in futuro arriveranno più loadout personalizzati. Inoltre arriverà una nuovo Gunfight Tournament con feedback incorporati, che segue la beta dell'ultimo torneo.



Per il resto vi ricordiamo che Call of Duty: Modern Warfare è disponibile per PC, Xbox One e PS4. Se vi interessa saperne di più, leggete la nostra recensione di Call of Duty: Modern Warfare.

Today's playlist update is now live:

- Shoot House 24/7 is back! (Replaces Shipment 24/7)

- Gunfight 3v3

- "Same Day Delivery" Playlist - Cranked and Drop Zone!

- Gun Game is now in the Quick Play Filter pic.twitter.com/o1rwPdCtQI — Infinity Ward (@InfinityWard) January 14, 2020