Pokémon, Food Network Challenge dà vita ad una sfida di torte horror

La sfida a base di torte pokémon proposta dal programma televisivo americano Food Network Challenge ha avuto degli esiti imprevisti. I cuochi, al posto di dare vita ai nostri beniamini, hanno trasformato lo show in una fiera degli orrori.



Lo show Food Network Challenge, in onda sul network americano di Discovery, ha messo in onda una delle puntate più esilaranti della sua storia. Sfortunatamente lo ha fatto in maniera involontaria.



La sfida a base di torte pokémon, infatti, ha fatto sì che i concorrenti creassero veri e propri mostri. Il Mudkip di Erin Erler, per esempio, sputa acqua dalla bocca. E non ha fatto meglio con Pikachu, un orrore magro, dallo sguardo cattivo e che spara scintille dalla mano.







A Squirtle, Chikorita e Litten non è andata molto meglio. Cosa ne dite?