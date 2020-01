The Last of Us 2, Andrew Watkins lascia Naughty Dog per andare dai Ninja Theory

Andrew Watkins, environment artist di The Last of Us 2, lascia dopo nove anni Naughty Dog per andare a lavorare presso Ninja Theory, il team di sviluppo al lavoro su Senua's Saga: Hellblade 2.



Naughty Dog perde un pezzo importante del suo staff. Dopo nove anni, infatti, Andrew Watkins lascia il suo posto di Environment Artist per passare a Ninja Theory, dove rivestirà il medesimo ruolo, ma da Senior.



Apprendiamo del cambio attraverso il suo profilo LinkedIn. Watkins ha lavorato per 8 anni e 8 mesi a Naughty Dog ed è stato quindi tra i responsabili degli splendidi ambienti di Uncharted o di The Last of Us 2. Passando a Ninja Theory Watkins metterà il suo talento a servizio di Senua's Saga: Hellblade 2, il gioco per Xbox Series X appena annunciato dal team inglese.