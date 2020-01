Google Traduttore in tempo reale su android: presto la novità

Google Traduttore è sicuramente una funzionalità utilissima per orientarsi con lingue che non si padroneggiano troppo bene (o che non si conoscono affatto). Ma il grande salto avverrà solo quando il programma sarà in grado di funzionare in tempo reale... e potrebbe accadere molto prima di quanto crediate.

Ecco la novità: con uno dei suoi prossimi aggiornamenti di rilievo, Google Traduttore funzionerà in tempo reale. Questo significa che ascolterà una lingua di partenza e simultaneamente ne offrirà la traduzione ad uno dei presenti, su smartphone android. Un passo in avanti davvero incredibile, ma per ora i buoni propositi di Mountain View sono ancora allo stato di prototipo (mostrato di recente negli uffici di San Francisco).

Nei primi momenti non sarà possibile tradurre istantaneamente dei file audio: Google Traduttore avrà bisogno di ascoltare audio dal vivo, per poter funzionare correttamente; potreste comunque avere due smartphone a disposizione e aggirare il problema riproducendo l'audio con i primo, e facendo ascoltare Google Traduttore dal secondo. Sarà richiesta inoltre una connessione ad internet per la funzione, dato che il procedimento è più complesso della "semplice" traduzione di un testo scritto.