Waking è una nuova "avventura emozionale" esclusiva PC e Xbox One

Waking viene definita come una nuova "avventura emozionale attraverso la nostra mente morente". Lo sviluppatore Jason Oda ha presentato la sua ultima fatica in arrivo in esclusiva su PC e Xbox One grazie al programma ID@Xbox.



Waking sarà un'avventura in terza persona con combattimenti, elementi piattaforme e manipolazione di oggetti. La grafica unisce uno stile molto particolare con una scelta di colori piuttosto originale, molto sfumati e molto caldi. Secondo lo sviluppatore il gioco arriverà "molto, molto presto" su PC e Xbox One. A dispetto di quanto possiamo vedere dai filmanti di gameplay, che mostrano un prodotto chiaramente votato all'action, Waking unirà anche elementi meditativi e sovrannaturali.



Essendo una sorte di viaggio "all'interno delle nostra mente morente", il protagonista, infatti, dovrebbe essere in coma, ci aspettiamo qualcosa di più di combattimenti, salti e azione. Di seguito vi presentiamo qualche immagine del gioco e due trailer, uno di presentazione e uno che mostra il combat system. Cosa ne pensate?