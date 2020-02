Call of Duty: Modern Warfare, un bug acceca i giocatori su Arklov Peak

Un nuovo bug di Call of Duty: Modern Warfare sta letteralmente accecando i giocatori ad Arklov Peak, costringendoli a tornare nelle lobby. Non si tratta sicuramente del primo bug del titolo di Infinity Ward, ma attualmente è uno dei più fastidiosi.



Come visibile nel video allegato al post Reddit riportato in fondo alla notizia, il bug altera l'illuminazione della mappa, creando una specie di gigantesco cerchio di luce che non consente di vedere nulla: nemici, oggetti... niente di niente. Ovviamente è impossibile giocare in queste condizioni e i giocatori che ne vengono colpiti non possono fare altro che abbandonare la partita in corso (alcuni l'intero gioco, in preda alla frustrazione).



Per adesso, usando la versione PC di Call of Duty: Modern Warfare, non è stata ancora scoperta la causa del bug. Si pensa a una granata accecante il cui effetto non svanisce rimanendo bloccato in gioco, oppure a particolari configurazioni hardware, schede video su tutto, che potrebbero creare problemi con l'illuminazione.



Come sempre in questi casi, probabilmente Infinity Ward sta studiano la situazione e sistemerà il bug con uno dei prossimi aggiornamenti. Del resto tra operatori mostruosi e giocatori che si infilano negli oggetti delle mappe per diventare immortali, Call of Duty: Modern Warfare non ci ha fatto mancare sorprese a livello di bug e affini.