Dragon Ball Z incontra Scooby-Doo, ecco Cyborg Velma

Dragon Ball Z continua a ispirare artisti provenienti da tutto il mondo, che rielaborano personaggi, situazioni e trasformazioni del manga e anime di Akira Toriyama in chiave... originale. Spesso mescolandoli con altri franchise: per esempio con Scooby-Doo.

Che ne direste, ad esempio, di una curiosa fusione tra Velma di Scooby-Doo e gli Androidi (o Cyborg, per i pignoli) creati dal Dottor Gelo in Dragon Ball Z? L'artista Tovio Rogers, molto attivo su Twitter, ha mescolato i due franchise di partenza creando così Cyborg Velma. Un personaggio che non vedrete mai in alcuna serie animata, neppure in Super Dragon Ball Heroes che è il regno del non canonico, ma che comunque ha anche il suo perché. E lo capirete dando un'occhiata alla fanart riportata in calce a questo articolo.

Trovate l'immagine di Cyborg Velma poco più avanti, ha ottenuto ottimi riscontri su Twitter. E prima di salutarci vi ricordiamo che il manga di Dragon Ball Super sta attualmente mostrando l'assalto di Moro al Pianeta Terra (l'ennesimo); della nuova stagione dell'anime si sono invece perse le tracce.