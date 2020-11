GTA 5 fa da scenario al nuovo videoclip dei Gorillaz

GTA 5 diventa scenario del nuovo videoclip dei Gorillaz, con il gruppo che si ritrova proiettato all'interno di Los Santos in una folle corsa fra le strade della città, ovvero una situazione alquanto normale per il gioco ma un po' meno per la band.

A dire il vero, il gruppo musicale britannico non è nuovo a iniziative che riguardano il mondo dei videogiochi: proprio qualche mese fa hanno dedicato un brano all'icona Pac-Man, senza considerare la presenza di vari brani all'interno di diversi prodotti videoludici in passato.

D'altra parte, il loro concept album Song Machine sembra ruotare molto intorno all'idea del videogioco, ai mondi virtuali e alle macchine elettroniche e analogiche: proprio da questo è tratto il nuovo singolo The Valley of the Pagans, "episodio 8" di "Song Machine Season One", creato in collaborazione con Beck.

Sebbene non venga mai citato il videogioco di Rockstar Games, è chiaro che si tratti di quello: dalla scritta Vinewood alla downtown di Los Santos, il videoclip è più che altro un montaggio di scene di corse all'interno dell'ambientazione di Grand Theft Auto V con Beck visualizzato sullo schermo dell'iFruit.

All'interno dell'auto lanciata a folle velocità c'è ovviamente la band, o meglio i celebri alter-ego a cartoni animati dei vari musicisti con cui i Gorillaz si mostrano normalmente al mondo, in questo caso impegnati nell'esplorazione del mondo di GTA 5. C'è da dire, tuttavia, che stranamente non si registrano incidenti terribili o violenze assortite, cosa che lo rende un video alquanto edulcorato rispetto allo stile standard del gioco Rockstar Games.