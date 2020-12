GameStopZing, Calendario dell'Avvento: le offerte del 12 dicembre 2020, torna TLoU 2

Per prepararsi al Natale nel migliore dei modi, GameStopZing ha preparato un Calendario dell'Avvento ricco di offerte. E per cogliere al volo il traino dei The Game Awards 2020, la catena ha deciso di mettere in sconto il vincitore del "Gioco dell'anno". Nelle offerte del 12 dicembre 2020 troviamo anche altre esclusive PS4, come Ghost of Tsushima e Nioh 2. Tutte ad un prezzo davvero molto competitivo.

A questo indirizzo potrete trovare tutte le offerte.

The Last of Us Parte 2 è il fresco vincitore del premio "Game of the Year", è proposto per le prossime 24 ore a soli 29,98 euro. L'offerta è valida sia in negozio, sia per la consegna a casa. A questo indirizzo potrete trovare tutti i dettagli.

Due altre esclusive PS4 in sconto sono Nioh 2, una solidissima esperienza ruolistica arrivata su PS4 nel corso dell'anno proposta a 29,98 euro e Death Stranding, venduto a soli 14,98 euro. A questo indirizzo troverete le offerte.

Tra le diverse offerte di oggi potrete trovare FIFA 21, Need For Speed: Hot Pursuit Remastered, cavi HDMI universali per il gaming in 4K, Cuffie e tanto altro. A questo indirizzo potrete trovare tutte le offerte.

Cosa ve ne pare di queste offerte? A domani per le nuove promozioni!