God of War: un video mostra il gioco da una prospettiva tutta nuova

Lo YouTuber Speclizer ha rilasciato un video nel quale mostra una mod per God of War, la quale attiva una telecamera differente per le avventure di Kratos. Speclizer non è nuovo a questo tipo di contenuti e ha lavorato con altre esclusive Sony, come Detroit: Become Human e Marvel's Spider-Man. Potete vedere il filmato della mod per God of War qui sopra, il quale ovviamente "spoilera" alcune parti di trama, siete avvisati!

Il video mostra solo una manciata di scene con una telecamera differente, alcune in prima persona dal punto di vista di Kratos e di Atreus. Alcuni momento intimi tra padre e figlio vengono enfatizzati da questa mod, dobbiamo ammetterlo.

Ovviamente questa visuale, anche se interessante da vedere, non è la migliore per il gioco. Non solo perché il sistema di combattimento (non mostrato nel video per motivi ovvi) non è stato creato per la prima persona, ma anche e soprattutto perché questa impedirebbe di vedere le mosse più scenografiche di Kratos e di Atreus.

Si tratta in ogni caso di un esperimento interessante e lo sforzo tecnico di Speclizer andrebbe premiato. Vi segnaliamo infine che, recentemente, il padre della serie di God of War ha giocato il capitolo per PS4 di Cory Barlog.