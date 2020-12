God of War: Fallen God, data d'uscita del prequel a fumetti del gioco PS4

Dark Horse ha annunciato in queste ore la data di uscita di God of War: Fallen God. Il prequel a fumetti del capolavoro per PS4 creato da Sony Santa Monica arriverà nei negozi il 10 marzo 2021. Il fumetto è scritto da Chris Roberson, disegnato da Tony Parker e colorato da Dan Jackson.

In God of War: Fallen God verrà raccontata la storia di Kratos, mentre cerca di dare un senso alla sua vita, una volta che ha scoperto che la sconfitta di Zeus e Atena non gli ha consentito di trovare la pace interiore.

Per questo motivo il Fantasma di Sparta abbandonerà la Grecia, alla ricerca di un nuovo scopo e per allontanarsi dai suoi ricordi e dalla sua vergogna. In realtà durante il suo viaggio verso un deserto scoprirà che il suo nemico lo sta inseguendo. È, infatti, inutile scappare da sé stessi, soprattutto quando sei sopraffatto dalla rabbia. In God of War: Fallen God Kratos rischierà di impazzire, prima di trovare una precaria stabilità in God of War.

Il primo albo diGod of War: Fallen God uscirà il 10 marzo 2021, costerà 3,99 dollari e sarà composto da 32 pagine. A questo indirizzo potrete trovare tutti i dettagli. La copertina e le premesse sembrano molto interessanti: vi pacerebbe se arrivasse da noi?