God of War, il padre della serie gioca il capitolo per PS4 di Cory Barlog

David Jaffe, il papà della serie God of War, ha finalmente giocato al nuovo episodio per PS4 uscito nel 2018 e sviluppato da Sony Santa Monica sotto la direzione di Cory Barlog. Lo ha fatto dedicandogli una serie di video su YouTube, in cui ha anche scherzato sulla sua paternità.

Alcuni fan aspettavano da tempo questo avallo, comunque importante, quantomeno per chi segue le avventure di Kratos dall'epoca PS2. Jaffe pare essersi divertito molto con il gioco e ha apprezzato davvero tanto come è stato aggiornato. Ha poi adorato i riferimenti ai vecchi capitoli, come il ritrovamento delle Blades of Chaos, che ha utilizzato con gran gusto per affettare i nemici, urlando "questo è il mio ragazzo".

L'autore di Twisted Metal ha poi ringraziato direttamente Barlog e Santa Monica su Twitter per l'ottimo lavoro fatto, ricucendo quello che molti vedevano come una specie di strappo (per God of War esiste una fazione di giocatori che non ha mai accettato i cambiamenti apportati alla serie con l'ultimo capitolo).