Far Cry 6: novità in arrivo, "dobbiamo attendere ancora un po' "

Ubisoft ha in sviluppo molteplici giochi di alto livello, molto attesi dai fan, come Rainbow Six Quarantine e Far Cry 6. Purtroppo, soprattutto su quest'ultimo, non sappiamo molto. I giocatori sono in attesa che Ubisoft sveli qualche novità interessante e, secondo quanto affermato dal Game Design Director Ted Timmins, ciò potrebbe avvenire tra non molto.

Rispondendo a un utente su Twitter, come potete vedere in calce, il Game Design Director ha affermato che dobbiamo solo attendere ancora un po', perché la compagnia ha nuovi contenuti interessanti da mostrare. Timmins chiude il messaggio affermando: "spero vi piacerà", e mette poi un gif del Genio della lampada che si chiude la bocca con una zip. Chiaramente, per il momento Timmins non ha intenzione di dire altro a riguardo.

Far Cry 6 era inizialmente atteso per il febbraio 2021, ma è stato rimandato all'anno fiscale 2021-2022, ovvero in un periodo compreso tra aprile 2021 e marzo 2022. Ubisoft ha poi affermato che la data di uscita dovrebbe essere compresa tra aprile 2021 e settembre 2021, ma non ha dato informazioni aggiuntive. In rete circolano molteplici rumor e presunti leak di informazioni, ma per il momento non abbiamo una data ufficiale e precisa.

Far Cry 6 è in sviluppo per Xbox Series X/S, PS5, Xbox One, PS4, PC e Google Stadia.