In attesa di una data di lancio ufficiale e di altre informazioni, proviamo a pensare cosa ci piacerebbe vedere in Far Cry 6.

Cosa vorremmo in... è una rubrica a cadenza mensile dedicata ai giochi più attesi dal pubblico. Ma rispetto alle tradizionali anteprime, essa tratta l'argomento in maniera più diffusa, immaginando come potrebbe essere un titolo, o come si vorrebbe che fosse, piuttosto di come sarà. Posticipato prima a marzo 2021, poi a data da destinarsi rispetto alla finestra di lancio prevista inizialmente per questo febbraio, di Far Cry 6 non abbiamo ancora una data di rilascio ufficiale. Anzi, a dirla tutta abbiamo anche poche informazioni su vari elementi del gioco, se si escludono ovviamente leak e indiscrezioni varie. Così, in attesa di novità concrete, abbiamo provato a stilare una serie di ritocchi e aggiunte che ci piacerebbe venissero introdotti nel gioco per renderlo a nostro parere più interessante.

Guerra ai Caraibi Far Cry 6: Giancarlo Esposito è tra i protagonisti Far Cry 6 sarà ovviamente uno sparatutto avventuroso in prima persona che riprenderà dai predecessori l'impostazione generale, cercando al contempo di distaccarsene in parte, affinandone ulteriormente il gameplay, variandolo laddove possibile con l'inserimento di un discreto numero di nuove caratteristiche e qualche idea più o meno originale. E a noi potrebbe andare bene così: in fondo non pretendiamo chissà quali stravolgimenti a una formula che nell'insieme ci piace, ma solo poche novità, buone e bene implementate all'interno dell'universo della serie. Far Cry 6: l'ambientazione caraibica Il titolo racconterà, su current e next gen, di un'isola caraibica fuori dal tempo, Yara, controllata da un feroce dittatore, Antón Castillo (impersonato da Giancarlo Esposito). Questi è pronto a tutto, soffocando qualsiasi voce contraria, anche a sacrificare il suo intero popolo per i propri interessi, in particolare quello di riportare Yara ai fasti di una volta, e che pertanto alcuni ribelli mirano ad abbattere a tutti i costi. Tra di loro c'è il protagonista del videogioco, il guerrigliero Dani Rojas, che sarà, a scelta dell'utente, di sesso maschile o femminile. Far Cry 6: la resistenza dovrà sfruttare armi "fai da te" Partendo da questi elementi ci piacerebbe poter vivere una storia più interessante rispetto al solito, con un racconto più corale e sfaccettato, e quindi ricco di momenti clou e colpi di scena, dove la presenza di protagonisti e antagonisti si riveli di un certo peso, a livello sia di carisma che di background. Il fatto che in Far Cry 6 il personaggio principale controllato dal giocatore avrà un volto e apparirà durante le scene d'intermezzo ci lascia in tal senso ben sperare, visto che tale scelta dello sviluppatore fa intendere la sua volontà di dare ancora più corpo alla storia.

Giocabilità classica ma con alcune novità Sempre in termini di storia, ci piacerebbe che nel gioco ci fosse un sistema che influisse sugli ambienti di gioco e sui rapporti con gli altri abitanti di Yara, per restituirci, nei limiti del possibile, un mondo dinamico in continua trasformazione, dove il flusso di alcuni eventi potrebbe cambiare in corso d'opera. Riguardo al gameplay generale, come scritto nel paragrafo precedente, ci aspettiamo che il gioco ricalchi la formula di Far Cry 5 e in generale della serie, ma perfezionato, esteso e rifinito in ogni sua sfaccettatura. Tanta libertà, quindi, sia di spostamento che nelle tecniche di lotta, siano esse più dirette oppure furtive. Far Cry 6: per la prima volta ci sarà una grande città da esplorare Il tutto condito da delle aggiunte e all'interno di scenari più spaziosi, tra foreste lussureggianti e spiagge bianchissime, zone montuose perfette per le imboscate e un centro urbano, la capitale Esperanza, che ben si sposa con il combattimento urbano e le azioni di guerriglia, con un'apertura della saga alla verticalità che potrebbe cambiare completamente l'approccio a certi scontri. In Far Cry 6 si potranno utilizzare veicoli, che ci auguriamo possano rivestire un ruolo particolarmente corposo all'interno dell'esperienza di gioco e ovviamente un discreto numero di armi di fortuna. Nel gioco si vocifera inoltre che sarà possibile costruire ogni singolo gadget a partire da strumenti di fortuna.