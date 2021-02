Holly e Benji accusato di sessismo per colpa di quel senza cuore di Julian Ross

Julian Ross schiaffeggia Amy Aoba

La rete televisiva cilena TVN è stata multata di circa 6.000 euro dal CNTV (National television Council) per aver riproposto l'anime di Captain Tsubasa, da noi Holly e Benjy, nel 2019. Il motivo scatenante sarebbe una scena in particolare in cui quel senza cuore di da uno schiaffo alla manager della sua squadra, Amy Aoba, colpevole di aver svelato al suo avversario, Oliver Hutton, della sua malattia. Quello schiaffo è stato accusato di sessismo e di fomentare la violenza sulle donne.

C'è da dire che la Corte d'appello cilena ha ribaltato la sentenza e archiviato il caso, togliendo la multa, anche se l'accusa di sessismo all'intero anime rimane, quantomeno nell'opinione pubblica.

Il giudice della Corte d'appello ha provato a spiegare nelle motivazioni dell'archiviazione che il gesto non va visto come lesivo della dignità della donna, ma come un segno di rabbia verso "un'amica sleale".

Che dire? Mettersi a giudicare un anime di più di trent'anni fa partendo da un punto di vista moderno è sempre complicato. Sicuramente una rilettura critica è sempre possibile, quando non necessaria. Un bel disclaimer e passa la paura.