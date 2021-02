Control su PS5 e Xbox Series X|S, nuova patch che corregge crash e altri problemi

Control su PS5 e Xbox Series X|S riceverà nelle prossime ore una nuova patch che dovrebbe correggere alcuni problemi tecnici rilevati sulla versione next gen del gioco Remedy, in particolare per quanto riguarda crash sulle console Microsoft e altri bug assortiti tra PS5 e Xbox.

In attesa di un changelog ufficiale, quanto riferito finora dal director delle comunicazioni di Remedy, Thomas Puha, riguarda soprattutto questi crash che avvengono su Xbox Series X|S, anche se non tutti sembrano rilevare il problema, per i quali gli sviluppatori hanno anche collaborato con Microsoft e che saranno al centro di un ulteriore aggiornamento.

Nel frattempo, la patch che dovrebbe arrivare nelle prossime ore corregge comunque anche altri bug, la cui natura verrà chiarita in seguito ma che sembra siano legati alla progressione tra le missioni, almeno in base a quanto riferito da Puha, che ha parlato di "bug relativi alle missioni" senza specificare più di tanto la questione.

Nel frattempo è emerso che Control ha portato Remedy a vendite record nel 2020, pur essendo stato un anno senza alcuna uscita di rilievo per il team finlandese, che adesso piò concentrarsi su ulteriori nuovi progetti. Dopo il grosso action in terza persona e il suo approdo recente su PS5 e Xbox Series X|S, infatti, Remedy sta ora lavorando a diversi giochi contemporaneamente: CrossfireX, Vanguard e un grosso gioco con Epic Games tra i vari progetti in sviluppo sono probabilmente quelli più in vista, per i quali attendiamo ulteriori informazioni in arrivo dal team.