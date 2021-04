PS Plus, PS5 e PS4: giochi gratis marzo 2021, oggi è l'ultimo giorno per reclamarli

Oggi, 5 aprile 2021, è l'ultimo giorno per reclamare i giochi gratis PS4 e PS5 del PlayStation Plus di marzo 2021. A partire da domani, martedì, saranno infatti resi disponibili i giochi PS Plus di aprile 2021. Se non volete perdere l'accesso ai titoli del mese, quindi, vi conviene andare sul PlayStation Store e reclamare i giochi.

Potete trovare i giochi PS4 e PS5 del PS Plus di marzo 2021 a questo indirizzo.

Vi ricordiamo che i giochi gratis del PS Plus di marzo 2021 sono:



Final Fantasy 7 Remake (PS4)

Maquette (PS5)

Remnant From the Ashes (PS4)

Farpoint (PS VR)

Vi ricordiamo anche che la versione PS4 ottenuta col PS Plus di marzo 2021 di Final Fantasy 7 Remake non è valida per l'upgrade gratuito a Intergrade, ovvero la versione PS5 del gioco di Square Enix in arrivo a giugno 2021. Vi ricordiamo anche che il DLC di Yuffie sarà un'esclusiva next-gen PS5, quindi non sarà possibile acquistare il DLC con la versione PS4 del gioco, anche se la riproducete tramite la vostra PlayStation 5. Ovviamente, questa versione del gioco può essere giocata in retrocompatibilità su PS5 in qualsiasi momento, fino a quando siete abbonati a PS Plus.

PS Plus è il servizio in abbonamento di Sony PlayStation. Permette di ottenere ogni mese una serie di giochi per PS4 e PS5, oltre a una serie di altri vantaggi come sconti esclusivi, accesso a una memoria cloud per l'archiviazione dei dati di salvataggio, gioco online e altre funzioni.

Vi ricordiamo infine quali sono i giochi gratis del PS Plus di aprile 2021.