Xbox Series X|S: Microsoft ha un nuovo evento di presentazione previsto per aprile?

Xbox Series X|S e Xbox One potrebbero essere protagonisti di un altro evento di presentazione organizzato da Microsoft per il mese di aprile 2021, all'interno della serie "What's Next" e a quanto pare intitolato "What's Next for Gaming", dunque evidentemente dedicato ai giochi in arrivo su console e PC.

Questo è quanto è stato riferito da Mary Jo Foley di ZDNet, che dovrebbe essere alquanto addentro alle questioni legate a Microsoft, dunque considerata una fonte piuttosto attendibile. Questo evento "What's Next for Gaming" di Microsoft sarebbe collegato al Build 2021, la conferenza della compagnia legata al mondo dello sviluppo, ma più specificamente riguardante i videogiochi.

Non si tratterebbe, peraltro, del Game Stack Live, il quale è già stato confermato per aprile ma maggiormente dedicato all'ambito dello sviluppo videoludico con panel più tecnici relativi all'uso degli strumenti e dell'ambiente creativo di Xbox e Windows. Questo fa pensare che il misterioso evento What's Next possa essere dunque più dedicato al pubblico, forse con presentazioni classiche di nuovi giochi in arrivo su PC e Xbox Series X|S, o materiali dedicati ad altri già noti.

In ogni caso, siamo nell'ambito delle voci di corridoio, dunque prendiamo anche questa informazione come tale, in attesa di eventuali conferme. D'altra parte, già altre fonti avevano parlato di eventi più diffusi e frequenti da parte di Microsoft in questi mesi, dunque la questione potrebbe rientrare in tale visione, dopo l'ID@Xbox Indie Showcase, considerando anche che lo stesso Jason Ronald, progettista di Xbox Series X|S, ha riferito di recente che ci sono altri giochi non ancora annunciati in arrivo per il 2021.