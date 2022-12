Final Fantasy 16: contenuti di Standard e Deluxe Edition svelati da Tom Henderson

I dettagli su contenuti e bonus di prenotazione della Standard Edition e la Deluxe Edition di Final Fantasy 16 a quanto pare sono stati svelati da Tom Henderson sulle pagine di Insider Gaming, anticipando l'ormai scontato annuncio ufficiale di Square Enix durante i The Game Awards 2022 di stanotte.

Stando alle informazioni condivise, il bonus di prenotazione per la Standard Edition di Final Fantasy 16 include l'arma "Braveheart" e gli accessori "Ketsy's Lucky Charm" e "Scholar's Glassses".

Il Ketsy's Lucky Charm è un accessorio che aumenta il quantitativo di Gil (la valuta utilizzata nel mondo di gioco di Final Fantasy 16) ottenuti in battaglia, mentre gli Scholar's Glasses quello dei punti esperienza. Non ci sono dettagli invece sull'arma Braveheart.

Dalle informazioni condivise da Insider Gaming apprendiamo inoltre che per riscattare questi contenuti all'interno del gioco sarà necessario utilizzare la funzione "Item Post", che pare si sblocchi circa dopo due ore aver iniziato il gioco.

La Deluxe Edition di Final Fantasy 16, oltre a ciò che è incluso nella Standard Edition, comprende anche un "Digital Mini Artbook" e una "Digital Mini Soundtrack". Entrambi saranno fruibili tramite lo "Square Enix Digital Content Viewer" che verrà scaricato automaticamente assieme a questi due contenuti.

Seppur non specificato da Insider Gaming, supponiamo che entrambe le versioni citate qui sopra siano digitali. A queste dunque potrebbe aggiungersi anche una Collector's Edition fisica, ma per saperlo con certezza non ci resta che attendere comunicazioni ufficiali da parte di Square Enix.

Final Fantasy 16 sarà disponibile in esclusiva temporale per PS5, con il lancio previsto nell'estate del 2023. La data di uscita forse è stata già svelata in anticipo dal noto insider The Snitch.